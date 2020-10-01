Berlin Film Festivali’nin kurucusu Alfred Bauer’in Nazi rejimi ile bağları doğrulandı

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:50

Berlin Film Festivali yönetimi çarşamba günü, yılın başında çıkan iddiaların ardından Leibniz Çağdaş Tarih Enstitüsü ile Berlin Film Festivali kurucusu Alfred Bauer'in geçmişini incelemek için görevlendirdiği bağımsız bir çalışmanın bulgularını açıkladı. Araştırma, Bauer’in Nazi rejimi ile derin bağları olduğunu ve savaş sonrası bu bağları gizlediğini doğruladı.

Duvar'ın The Hollywood Reporter'dan aktardığına göre, Almanya’da haftalık olarak yayımlanan Die Zeit gazetesi, Alfred Bauer’ın Nazi Almanyası döneminde “Nazi film bürokrasisinde üst düzey bir görevli” olduğunu ortaya çıkaran bir makale yayınlamış, makalede ortaya çıkarılan belgelerle, Bauer’in Nazilerle derin bağları olduğu ortaya çıkmıştı. Makalenin ardından 1987 yılından 2019 yılına kadar Bauer adına verilen Gümüş Ayı Ödülü'nden Bauer'in adı kaldırılmıştı.

Gazetede çıkan iddiaların ardından festival yönetimi ve Leibniz Çağdaş Tarih Enstitüsü'nün 7 ay süren araştırmalarının ardından Zeit'in ortaya attığı tüm iddiaların doğru olduğu, Bauer'in Joseph Gobbels ile yakın ilişki içerisinde olduğu açıklandı.

Berlin Film Festivali'nin yaptığı açıklamada, "Alfred Bauer hakkında Reichsfilmintendanz'de bilimsel olarak ortaya çıkarılan buluntular ve Naziler'in yok edilme sürecindeki davranışları şaşırtıcı. Bununla birlikte 1945'ten sonra kurulan kuruluşlar Nazi geçmişlerini araştırmada önem taşıyor. Bu nedenle savaş sonrası nelerin Alman kültürünü şekillendirdiği sorusu akıllarda beliriyor. Ayrıca yeni bilgiler, Berlinale'in kurulduğu ilk zamanlar konusundaki fikirleri de değiştiriyor" ifadeleri kullanıldı.