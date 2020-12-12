Bermuda Üçgeni’nin sırrı Nedir?

12 Aralık 2020 Cumartesi, 08:00

Bermuda, üç köşesi Miami, Florida ve Puerto Rico’daki San Juan’a uzanan, toplamda 1,3 milyon kilometrekarelik bir alan.

Bugüne dek yaklaşık 2 bin adet tekne ve 75 uçağın bölgede kaybolmuş olması, birçok teoriyi de beraberinde getirdi.

Popular Science'a göre bu teorilerden en çok öne çıkanlar; üçgendeki yıldız kapısı aracılığıyla farklı bir boyuta geçmiş olma, deniz canavarları, uzaylılar tarafından kaçırılma ve kayıp şehir Atlantis’ten yayılan enerji.

Fakat henüz hiçbir bilimsel açıklama getirilememiş olan Bermuda Üçgeni hala modern bir mit olarak gizemini koruyor. Denizcilik sigortacıları, bu bölgeden geçen gemilerin, dünyanın herhangi bir yerindekilerle aynı oranda kazaya maruz kaldığını ve bölgeye özel ekstra bir fiyat uygulaması olmadığını belirtiyorlar.

Bermuda miti ilk olarak 1945 yılında Amerikalı bir pilotun, bölgede garip pusula değişimleri olduğunu bildirip, hemen ardından geride hiçbir iz bırakmadan kaybolmasıyla başlamıştı.

1964 yılında bir dergide yayınlanan makalede, bölgeye Bermuda Şeytan Üçgeni olarak hitap edilince, ismi de bu şekilde kaldı. Araştırmacılar, kaybolan uçak olayında pilotu sorumlu tutmuşlardı.

Onlara göre ya pusulasında bir sorun vardı, ya da pilotaj hatası yapmıştı. Bu bölge, tüm dünyada okyanusun en derin olduğu yerlerden biri. Dolayısıyla batan veya kaybolan araçlardan geriye kalanlar asla bulunamıyor.

