Berna Laçin karara tepki gösterdi: Bunu söyleyince muhalif deniyor

18 Haziran 2020 Perşembe, 15:41

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor...

20 Haziran’da gerçekleşecek olan Liselere Giriş Sınavı’yla ilgili bir karar alındı ve sınav günü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sınava bir gün kala açıklanan bu kısıtlama haberi sınava girecek olan öğrencileri ve ailelerini biraz rahatlatsa da konuya emekçi gözüyle bakan Berna Laçin'den şu paylaşım geldi;

“Sınavlar süresince sokağa çıkma yasağı elbette doğru karar ama! Günlerden olmuş perşembe, bu önceden ilan edilse, kafeler vs ona göre malzemesini az alsa, kendini ayarlasa, daha iyi olmaz mı! Şimdi bunu söyleyince “muhalif” deniyor! Emekten, insandan yana olmak gönül borcu”



