Bernard Mensah’ın acı günü

15 Mart 2021 Pazartesi, 18:30

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah’ın büyükannesi vefat etti. Mensah, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş’ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah’ın Sergen Yalçın’dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah’ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.



