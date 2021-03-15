Bernard Mensah’ın acı günü

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah’ın büyükannesi vefat etti.

İHA
15 Mart 2021 Pazartesi, 18:30
Bernard Mensah’ın acı günü
Abone Ol google-news

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah’ın büyükannesi vefat etti. Mensah, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş’ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah’ın Sergen Yalçın’dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah’ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler