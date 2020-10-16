Bernardo Bertolucci'nin unutulmaz 6 filmi

16 Ekim 2020 Cuma, 15:55

Bernardo Bertolucci, Reuters



Bernardo Bertolucci, sadece İtalya değil dünya sinemasının da dev yönetmenleri arasında görülüyor, "20. yüzyılın son büyük maestrosu" olarak anılıyordu.

Ünlü yönetmen, 26 Kasım 2018'de 77 yaşındayken, Roma'da yaşamını yitirdi.

İşte unutulmaz filmlerinden bazıları...

KONFORMİST (1970)

İtalya-Fransa-Batı Almanya ortak yapımı bu politik dramatik filmde Bertolucci hem yönetmen hem de senarist. Faşist ideolojiyi eleştiren filmde, milliyetçilik, ortak hafıza gibi konulara değiniliyor.

Filmin kahramanı Marcello (Jean-Louis Trintignant) İtalyan diktator Mussolini'ye çalışan, sorgulamadan itaat eden bir konformisttir. Balayı için Paris'e gittiğinde ona yeni bir görev verilir. İtalya'da faşizme karşı bir tehlike olarak görülen yaşlı bir profesörü bulup öldürmesi istenir.

Türkiye'de sansüre takılan film, ancak Nisan 1989'da 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında gösterildi.

PARİS'TE SON TANGO (1972)

İtalya-Fransa ortak yapımı filmde, Jeanne (Maria Schneider) evlenmeye hazırlanan Parisli sıradan bir kadındır. Ev ararken Paul (Marlon Brando) adında tuhaf bir Amerikalı adamla karşılaşır.

Yaşça kendisinden büyük olmasına rağmen ondan çok etkilenir. İkili arasında garip bir ilişki başlar. Sürekli beraber olsalar da birbirlerine hayatlarına dair hiçbir şey sormazlar. Aralarındaki kişilik farklılıkları ikisini de dar bir çıkmaza sürükleyecektir.

Paris'te Son Tango, kendi döneminin en erotik eserlerinden biri olarak görülür. Ancak film çekimi sırasında 19 yaşında olan Maria Schneider'in rızası dışında bir tecavüz sahnesinde oynamaya mecbur bırakıldığı iddiası yönetmene tepki gösterilmesine neden olmuştu.

1900 (1976)

İtalya yapımı bu dönemsel tarih filmi Bertolucci'nin memleketi Emilia bölgesinde çekilen film, 20. yüzyılın ilk yarısında İtalya'da yaşanan siyasî kargaşalar içinde iki erkeğin hayat kronolojisini kaydetmektedir.

Filmde bir arkadaşlığın, siyasi olaylar ve ekonomik düzen paralelinde nasıl düşmanlığa dönüşebildiği anlatılır.

İtalya'da ünlü toprak sahiplerinden Berlinghieri ailesinin oğlu Alfredo (Robert De Niro) ve babası çiftçi olan Olmo (Gerard Depardieu) 1900 yılında aynı gün doğarlar.

Alfredo ve Olmo'nun arasındaki ilişki, yaşları büyüdükçe keskinleşen sınıf farklılıkları ve ülke içi ve dışında yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle arkadaşlıktan düşmanlığa dönüşür. Savaşa gidip gelen Alfredo, artık solcu Olmo'nun gözünde, yok edilmesi gereken faşist bir lider haline gelmiştir.

Film 1976 Cannes Film Festival'inde gösterilmiş, ama yarışmaya katılmamıştı.

SON İMPARATOR (1987)

ABD yapımı film, Çin'deki Qing hanedanlığının son imparatoru Puyi'nin yaşam öyküsünü konu edinir. Bertolucci filmin senaryosunu Mark Peploe ile yazmıştır. Bu filmle Çin hükümeti ilk kez Yasak Şehir'de film çekimine izin vermiştir.

Sinema tarihinin en çok ödül alan, en geniş kadrolu filmlerinin başında gelen Son İmparator destansı bir öyküdür. 2 yaşında tahta çıkan Çin'in son imparatoru Puyi'nin (John Lone) gözünden 60 yılın öyküsü anlatılır.

Filmin çekimi 2,5 yıl sürmüş, 19 binden fazla kişi rol almıştır. Son İmparator, Bertolucci'nin 'Oryantal Üçlemesi'nin ilk filmidir. Bu seri daha sonraki yıllarda çekeceği Çölde Çay ve Küçük Buda ile tamamlanır.

Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Film dalları da dahil olmak üzere toplam 9 dalda Oscar aldı.

ÇÖLDE ÇAY (1990)

İngiliz yapımı film, Amerikalı yazar ve besteci Paul Bowles'ın 1949'da yazdığı aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır.

New Yorklu Port (John Malkovich) ve karısı Kit (Debra Winger) evliliklerini kurtarmak ve tekdüze ilişkilerine farklı bir heyecan katmak üzere Afrika'ya doğru bir yolculuğa çıkarlar. Arkadaşları George (Campbell Scott) da onlara eşlik etmektedir.

Yolculuk Sahra Çölü'nde son bulduğunda bu üç Amerikalı, kendi hayatlarını kökten değiştirecek olayların içine sürüklenirler.

ÇALINMIŞ GÜZELLİK (1996)

Bernardo Bertolucci'nin "Doğu Üçlemesi"'nden sonra yönettiği bir film olan "Çalınmış Güzellik", İtalya'nın bir vadisinde geçer.

Hikâyenin baş rolünde yer alan Liv Tyler'ın geniş kitlelerce tanınması, bu film sayesinde olur.

Sinema sanatının en önemli yönetmenlerinden olan Bernardo Bertolucci'nin imzasını taşıyan filmin başrollerinde, Tyler'ın yanında Jeremy Irons da rol alıyor.

Film, güzellik kavramını insanları nasıl baştan çıkardığını anlatırken, İtalya’nın doğa güzelliklerini gözler önüne seriyor



Tyler'ın başarılı bir oyunculuk sergilediği filmde; Lucy Harmon (Liv Tyler), annesinin intiharının ardından, yakın bir aile dostları tarafından Toskana'daki villalarına davet edilir.

Daveti kabul eden Harmon, yaz tatilini annesi Sara'nın kendisi gibi sanatçı olan arkadaşlarının yanında geçirmek için yola çıkar. Lucy bu evi dört yıl önce de ziyaret etmiştir ve bu esnada burada yaşayan gençlerden biri olan Niccolo ile yakınlaşmıştır. İlk öpücüğünü yaşadığı bu genç adamla tekrar yakınlaşmanın hayallerini kuran Lucy kendini bambaşka bir ortamın içerisinde bulur. Yaşça kendisinden büyük sanatçı ruhlu insanlarla örülü bu çevre, güzeller güzeli Lucy'i bir tutku objesi haline getirerek onun sayesinde ilham bulma arayışında olacaktır.

Kaynak: BBC Türkçe, Beyazperde