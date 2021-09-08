BES şikayetleri yüzde 308 arttı
Sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar'in çalışmasına göre son bir ayda Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) şikayetler yüzde 308 oranında arttı.
Çözüm platformu Şikayetvar sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derledi.
Şikayetvar verilerinden hazırlanan rapora göre sigortacılık sektöründe son üç yıl göz önünde bulundurulduğunda 2021’in ağustos ayı şikayetlerin zirve yaptığı görülüyor.
BES'TEN ŞİKAYETLER
Rapora göre, ilk kez 17 yıl önce hayatımıza giren (Bireysel Emeklilik Sistemi) BES ile ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetler son bir ayda yüzde 308 artış gösterdi.
Tüketicilerin son dönemde BES’le ilgili en çok dile getirdiği şikayetlerse; çıkış işlemlerinde yaşanan sorunlar, sistemden çıkış işleminin uzaması ve iptal sonrası para iadesinde yaşanan gecikmeler olarak sıralandı.
ARAÇ SİGORTALARINDA ŞİKAYETLER YÜKSELDİ
Son bir ayda Şikayetvar üzerinden araç sigortalarıyla ilgili sorunları dile getiren tüketicilerin şikayet artış oranlarında da bir yükseliş söz konusu. Bu sigorta türünde son bir ayda şikayet oranının yüzde 114’lere yükseldiği gözlemleniyor.
Şikayetvar verilerine göre son bir ayda diğer sigorta türleriyle ilgili şikayet artış oranlarıysa şöyle sıralandı:
Konut sigortaları yüzde 50, kaza sigortaları yüzde 66, emeklilik ve hayat sigortaları yüzde 88…
Verilere göre sigorta sektörüyle ilgili şunlardan şikayet ediliyor:
- Zorunlu yapılan sigortalar ve iptal işleminin zor olması
- İkame araç verilmemesi
- Habersiz poliçe yenilenmesi ve iptalinin olmaması
- Hasar dosyasının onaylanmaması ve sigorta tarafından karşılanmaması
- Haksız provizyon reddi verilmesi
- Poliçede vaat edilen hizmetlerin sunulmaması
- Değer kaybının az yatırılması
- Sigorta iptalinde para iadesinin eksik ve geç yapılması
- Sigorta şirketinin ilgisizliği ve muhatap bulamama
- Hatalı hasar kaydı işlenmesi
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