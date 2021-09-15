BES, sosyal tesislerin özelleştirmesi kararına iptal davası açtı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:13

Resmi Gazete’de 9 Temmuz 2021’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kamu kurumlarının eğitim kampları ve sosyal tesislerin bulunduğu arazi ve kapalı alanlar Özelleştirme İdaresi’ne devredilmişti.

BES, bu kararın iptali edilmesi istemiyle Danıştay'da dava açtığını duyurdu. BES’ten yapılan açıklama şöyle:

“Sosyal tesisler, ilgili kurum personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitimlerin yapıldığı, sağlık sorunları sebebiyle il dışına sevki yapılan kurum kamu çalışanlarının ve ailelerinin yararlandığı, personel ile kurum emeklilerinin aile fertleriyle birlikte dinlenmelerinin sağlandığı, il dışında geçici süreyle görevlendirilen denetim elemanları, müfettiş ve geçici görevli kurum personelinin yararlandığı, doluluk oranına göre diğer kamu görevlilerinin ikametgahı dışındaki konaklama ihtiyacının uygun fiyatla karşılandığı tesislerdir.

Kamu kurumlarına ait sosyal tesislerin kuruluş amaçlarına uygun olarak kurum çalışanlarının hizmetine sunulması yerine özelleştirilmesi kamu emekçilerinin çıkarlarını ihlal edeceğinden, Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle sendikamızca Danıştay 13. Daire’nin E:2021/3977 sayılı dosyasında dava açılmıştır.”