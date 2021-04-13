13 Nisan 2021 Salı, 14:48

Cenk Tosun'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Larin haricinde sağlam santrforu kalmayan Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor.

Milli takımda sakatlandıktan sonra ligde 3 maçta forma giyemeyen Aboubakar'ın tedavisine devam edilirken, golcü oyuncu henüz takım antrenmanlarına dahil olamadı. Bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmalarına devam eden Aboubakar'ın durumu, yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Cenk Tosun'un beklenmeyen sakatlığı sonrası bir futbolcuyu daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın'ın, tam iyileşmemesi halinde Kamerunlu oyuncuyu Ankaragücü'ne karşı riske etmesi beklenmiyor.

Aboubakar'ın oynamaması yönünde karar çıkması halinde, Ankaragücü karşısında Cyle Larin santrforda oynayacak. Larin'den b