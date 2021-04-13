Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor
Cenk Tosun'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Larin haricinde santrforu kalmayan Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek habere odaklandı.
Cenk Tosun'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Larin haricinde sağlam santrforu kalmayan Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor.
Milli takımda sakatlandıktan sonra ligde 3 maçta forma giyemeyen Aboubakar'ın tedavisine devam edilirken, golcü oyuncu henüz takım antrenmanlarına dahil olamadı. Bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmalarına devam eden Aboubakar'ın durumu, yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Cenk Tosun'un beklenmeyen sakatlığı sonrası bir futbolcuyu daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın'ın, tam iyileşmemesi halinde Kamerunlu oyuncuyu Ankaragücü'ne karşı riske etmesi beklenmiyor.
Aboubakar'ın oynamaması yönünde karar çıkması halinde, Ankaragücü karşısında Cyle Larin santrforda oynayacak. Larin'den b
Video Haberler
- Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
- Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
- Metrobüste genç kadına taciz iddiası! Şüpheliye tokat
- Kısıtlamada yakalandı, polisten kaçış yok dedi
- Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu
- Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
En Çok Okunan Haberler
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Şimdi de SATÖ tezgâhı mı?
- Sinovac aşısı boşuna mı yapıldı?
- Rusya'dan Türkiye kararı
- AKP'li Hamza Dağ'dan 128 milyar dolar yanıtı
- 14 emekli amiral adli kontrolle serbest