Beşiktaş Ankara deplasmanında

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:58

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; aynı hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı.

Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 22 puan topladı.

Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

BEŞIKTAŞ DEPLASMANDA ÜÇ KEZ YENİLDI

Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.

ROSIER OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Valentin Rosier karşılaşmada forma giyebilecek.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamamıştı.

GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJIC YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, karşılaşmada görev alamayacak.

Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.

MENSAH VE VIDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.