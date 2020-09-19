Beşiktaş-Antalyaspor maçında ilk gol

Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2020 Cumartesi, 18:54
Beşiktaş-Antalyaspor maçında ilk gol
Abone Ol google-news

Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Vodafone Park'taki maç, pandemi nedeniyle seyircisiz oynandı.

9. dakikada sol kenardan ortalanan topu Dorukhan kafa ile kaleye yolladı, top az farkla dışarı gitti.

33. dakikada Atiba'nın uzun topunu Necip kafayla kale alanına yolladı, Larin de arka direkte müthiş vurdu:1-0. Beşiktaş bu golle öne geçti.


STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin


Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Nuri, Fredy, Amilton, Hakan, Bünyamin, Jahovic



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler