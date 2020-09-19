Beşiktaş-Antalyaspor maçında ilk gol
Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Vodafone Park'taki maç, pandemi nedeniyle seyircisiz oynandı.
9. dakikada sol kenardan ortalanan topu Dorukhan kafa ile kaleye yolladı, top az farkla dışarı gitti.
33. dakikada Atiba'nın uzun topunu Necip kafayla kale alanına yolladı, Larin de arka direkte müthiş vurdu:1-0. Beşiktaş bu golle öne geçti.
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halil Umut Meler
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin
Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Nuri, Fredy, Amilton, Hakan, Bünyamin, Jahovic
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