Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ MHK'ye seslendi! "Hodri meydan"

04 Nisan 2021 Pazar, 21:27

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu ve MHK'nın Halil Umut Meler'i görevlendirmesine tepki gösterdi.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları...



"Milli aradan sonra iyi oynamadığımız bir maç oldu. Eksik oyuncular, sakat oyuncular var. Kovid oyuncularımız var. Kart cezalılarımız var. Bunların hepsi bir araya gelince iyi de oynamayınca bu tarz mağlubiyetler meydana geliyor. Bu lig gerçekten zor bir lig. Her takımın her takımı yenebildiği bir lig. Lideriz, kaybettiğimiz bir şey yok. Konsantrasyonumuzu Alanya maçına vereceğiz. Maçlarımızı kazanarak lig sonunda da liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz.

Hafta içi biz kulüp olarak açıklama yaptık. Hakem bugün tartışıldı. Bugün hata var mı, var. 1-2-10 fark etmiyor. Bu hatalar şampiyonluk yolunda önümüze taş koyacak hatalar oluyor. Bu bir riskti, MHK böyle karar kıldı, sonucunu da böyle gördük. Bununla alakalı MHK bunu yaptı ve sonucunu gördü. Bu hafta çok konuşulacak bu konu. Genç bir hakem. Bu hakemle alakalı gereksiz bir stres oluşturuldu. Aytaç'a ikinci sarıyı gözünün önünde vermesi gerekirdi.

VAR, ikinci sarı karta galiba karışmıyor. Burada hakemin zaten gözünün önünde. Koşarak gidiyor ve duraksıyor. MHK kendi kendine bir ceza vermek istedi Beşiktaş'a. Beşiktaş bu oyunlarla durdurulabilecek bir kulüp değil. Halil Umut Meler'i haftaya da atasınlar. Atamak istiyorlarsa, öyle bir niyetleri varsa atasınlar. Hodri meydan.

Halil Umut Meler bir daha atanırsa tabii ki tepkimiz olur. İki kere atanmıyordu, atadılar. 3 de olur. Beşiktaş'a karşı bir savaş açmak istiyorlarsa bunu yapacaklardır. Ancak önemli olan bizim bu engelleri aşarak şampiyonluğa yürümemiz. MHK'nin içinde namuslu şerefli insanlar olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'ın önünü kesmek için plan yapacaklarına inanmak istemiyorum. Organize olduğuna inanmak istemiyorum. Bugün bir kaza oldu. Artık bahane üreterek götürmek mümkün değil. Biz her maçı kazanarak şampiyon olacağız. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız.

Aboubakar 2 maç daha aramızda olmayacak gibi duruyor."