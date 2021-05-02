Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Aboubakar açıklaması

02 Mayıs 2021 Pazar, 00:36

Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Yedi günde üçünü maç, bugün itibarıyla fantastik bir skor var. Uzun dönemdir bu kadar farklı bir sonuç almamıştık. Hatay da bu sene ligin flaş ekiplerinden biri. Zor geçeceğini düşündüğümüz bir maçtı ama Beşiktaş takımı bugün oynadığı oyun ve azmiyle bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini, ana sütü gibi helal olarak bu noktada olduğunu göstermiştir. Daha matematiksel olarak bitmiş bir şey yok. Bugün çok büyük avantaj yakaladık bunun farkındayız. Bunu sonuna kadar koruyup şampiyon olmak istiyoruz. Artarak devam eden motivasyonumuz var. Taraftarlarımız bayrakları çıkardı, ütülemeye başladılar ama sakin olsunlar. Sevincimizi abartmayalım. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp bu işi matematiksel olarak garantileyip, sevincimizi hep beraber kutlayalım." ifadelerini kullandı.

Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hatay maçı öncesindeki galibiyete inandığı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise, "Hocamızın her zaman takımına inancı var. Ben çıkıyorum bazen burada konuşuyoruz, hocamız konuşuyor, yanlış gördüğü şeyleri eleştiriyor. Başkanımız zaman zaman basın toplantısı düzenliyor. Bu noktada bize karşı da birçok eleştiri de oldu, kırılanlar oldu belki ama şunu kimse unutmasın bizim Beşiktaş sevdamız ve Beşiktaş kavgamız hiçbir zaman bitmez. Bu sonuna kadar devam edecek bir konu. Beşiktaş Camiası hiçbir zaman altın tepside şampiyonluğu görmemiştir, saha içinde sonuna kadar mücadele etmiştir. Saha dışında da mücadelesini her zaman vermiştir şampiyonluk için. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadelemiz hem saha içinde hem saha dışında sürecek." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı, "Galatasaray maçında şampiyonluğu ilan etme şansınız bulunuyor. Böyle bir durumda rakibinizin, sizi alkışlamasını bekliyor musunuz?" sorusuna ise, "Bizim açıkçası öyle bir motivasyonumuz yok. Bunun bize ekstra bir motivasyon olarak yansımasını düşünmüyoruz. Hedefimiz en başından beri şampiyon olmak. Bu Galatasaray stadında olmuş, başka bir yerde olmuş bu ekstra bir motivasyon kaynağı değil, bizim motivasyonumuz zaten şampiyon olmak. İsterdik ki keşke pandemi olmasaydı, stadımız dolu olsaydı ve kendi stadımızda bu şampiyonluğu taraftarımızla kutlayabilseydik. Sonucu şampiyonluk olsun da fark etmiyor bizim için." yanıtını verdi.

Vincent Aboubakar ve N'Koudou'nun sakatlıklarıyla ilgili de bilgi veren Emre Kocadağ, "Sene boyunca bir sürü sakat verdik. Aboubakar, sakatlandı, Gökhan Töre uzun süre yoktu, N'Koudou sakatlandı. Bir sürü sakatlık yaşandı. Önemli olan sahaya çıkan ve oyuna giren oyuncularla, teknik ekibiyle bütün olmuş bir Beşiktaş. O yüzden eksikler çok fazla önem arz etmiyor. NKoudou'nun çok önemli bir şeyinin olmadığını sağlık kurulundan öğrendim. MR'a girecek. Aboubakar da MR çekilecek pazartesi günü. Sağlık kurulu kararını verir. 11 kişi sahaya çıkıyorsa eksik yok demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Atakaş Hatayspor'a 4 gol atan Larin'in de performansını değerlendiren Kocadağ, "Larin hocamızın oynattığı nokta itibarıyla farklı bir pozisyona geçti. Hocanın da Larin'in performansının yukarı çıkmasında çok büyük bir katkısı var. Bizim de inandığımız bir oyuncu oldu. Sene başında onunla da konuşmalar gerçekleştirdik. Belçika'da da iyi bir sezon geçirmişti. Bu sene bize çok katkı verdi." ifadelerini kullandı.

Yoğun maç takvimine rağmen yüksek bir gol sayısına ulaştıklarının da altını çizen Beşiktaş Asbaşkanı, Atakaş Hatayspor'a PCR testi yapılması taleplerinin TFF Sağlık Kurulu tarafından reddedilmesi hakkında ise, "Bu hafta baya gündemi meşgul eden bir konu oldu. Hatayspor'la ilgili taleplerimiz oldu. Bunlar kabul görmedi tabii ki. Bu anlamda da Beşiktaş'ın her zaman, ne zaman istenirse sahada hazır olduğu ortaya çıkmış oldu. Bizim için gün fark etmiyor, yeter ki saha zemin oynamaya müsait olsun. Çıkar oynarız." şeklinde konuştu.