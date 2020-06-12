"Beşiktaş bana hiç güvenmedi"

12 Haziran 2020 Cuma, 10:45

Beşiktaş’taki kiralık sözleşmesini fesheden Alman Loris Karius, Transfermarkt’a röportaj verdi ve Türkiye günlerini anlattı.

İşte Karius’un sözleri…

‘ÜZERİMDE BİR BASKI YOK’

Liverpool’dan ayrılacaksam, oynayacağım bir kulübe gitmek isterim. ‘Liverpool’dan 2. kaleci olacağım daha kötü bir takıma gideceğim’ demenin mantığı yok. Ancak şu anda üzerimde bir baskı yok, transfer yapmak zorunda hissetmiyorum. Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim, kupalar için mücadele edeceğim. Liverpool kadrosunda olabilecek yetenekte olduğumu biliyorum.

‘BEŞİKTAŞ’TA HER MAÇTA OYNADIM’

Beşiktaş’ta pozitif ve negatif anlarım oldu. Sportif açıdan bakarsam, çok iyi bir dönem geçti diyebilirim. Sakatlandığım dönem dışında her maçta oynadım. Avrupa Ligi’ndeydik ve şampiyonluk mücadelesi verdik ancak yeterli olmadı.

‘GÜVEN OLMAYINCA OLMUYOR!’

Beşiktaş’ta problemler sadece sportif değildi. Böyle olmaması gerekiyordu. Beşiktaş’la aramızda güven yoktu. Oyuncu ve kulüp arasında güven olmalı. Bu olmayınca, artık iyi hissetmiyorsun. Ancak taraftarlarla birlikte, takım arkadaşlarımla yaşadıkların eğlenceliydi.