Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic ile anlaşmaya vardı
Son şampiyon Beşiktaş, Barcelona'nın gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic ile anlaştı.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, transferlerine hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak milli futbolcu Umut Meraş'ı kadrosuna katan Beşiktaş, uzun süredir beklediği orta saha transferinde artık sona yaklaştı.
Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Miralem Pjanic transferinde mutlu sona ulaştı.
Ünlü futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a inerek sağlık kontrollerinden geçmeyi planlıyor. İki kulübün arasında bulunan son pürüzlerin halledilmesinin ardından Katalan ekibi, Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a bir yıllığına kiralayacağı düşünülüyor.
Metz, Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona formaları giyen 31 yaşındaki futbolcu, çıktığı 552 maçta 73 gol atıp, 108 asistlik katkı sağladı.
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