Beşiktaş Muhammed Elneny'ye teklifte bulundu
Beşiktaş, Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için İngiliz ekibi Arsenal'e resmi teklifini iletti.
NTV SPOR'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, Arsenal’dan Mohamed Elneny’i transfer etmek istiyor.
İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş, transferin bugün tamamlaması halinde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA listesine ekleyecek.
2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.
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