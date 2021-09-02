Beşiktaş Muhammed Elneny'ye teklifte bulundu

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için İngiliz ekibi Arsenal'e resmi teklifini iletti.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 13:21
Beşiktaş Muhammed Elneny'ye teklifte bulundu
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NTV SPOR'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, Arsenal’dan Mohamed Elneny’i transfer etmek istiyor. 

İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş, transferin bugün tamamlaması halinde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA listesine ekleyecek.

2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.


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