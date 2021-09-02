Valentin Rosier, Beşiktaş'ın hazırlık maçında sakatlandı
Beşiktaş, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Valentin Rosier sakatlanarak oyundan çıktı.
Üst üste sakatlık haberleriye sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Valentin Rosier sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmanın 89. dakikasında sakaylanan Rosier, yerini genç stoper Emre Aydemir'e bıraktı.
Kulüpten Fransız futbolcunun sakatlığı hakkında herhangi bir bilgi gelmedi. Beşiktaş'ta bu hafta içinde yeni transferler Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın sakatlandığı açıklanmıştı.
Geçen sezon gelen şampiyonluğun en önemli paylarından birine sahip olan Valentin Rosier, bu sezon transfer döneminin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray'ın birçok teklifini reddeden Fransız sağ bek, eski kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
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