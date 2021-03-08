Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında, 12 Mart Cuma günü saat 19.00’da deplasmanda M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular, koşu, stretching ve 5’e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
İdmana dizindeki ödem geçmeyen Cenk Tosun katılmadı.
Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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