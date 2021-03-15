Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final turunda M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda yarın saat 20.45’te sahasında M. Başakşehir ile karşılaşacak.
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