Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Herkes karşımızda ama biz yine şampiyon olacağız”
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemdeki demeçleri yorumlarken, "“Baksanıza bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes toparlanıp üstümüze geliyorlar ama biz yine de şampiyon olacağız ”dedi
Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş Trabzon’a geldi. Az sayıda siyah-beyazlı taraftarların çiçek verdiği başkan Ahmet Nur Çebi, "Herkes toparlanıp üstümüze geliyorlar ama biz yine de şampiyon olacağız ”dedi
Uçakla Trabzon havaalanına gelen siyah-beyazlı kafile, buradan kara yolu ile Rize’ye kamp yapacağı otele geçerek maç saatini bekleyecek. Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’nde yer aldığı kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı. Taraftarların isteğini kırmayarak onların yanına giden Çebi’ye, taraftarlar çiçek verdi. Bir basın mensubunun "Taraftarların isteğini kırmıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Çebi, “Baksana bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Herkes toparlandı üstümüze geliyorlar ama biz yine şampiyon olacağız” dedi.
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