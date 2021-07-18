Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ghezzal açıklaması

18 Temmuz 2021 Pazar, 09:46

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, transfer ve harcama limitleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sosyal medyada yankı uyandırdı.

İşte o sözler:

“Bu sene çok önemli bir sene çünkü Süper Lig şampiyonu, belki de son kez Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Bu arenada Türk futbolu adına başarılı olmak zorundayız ama limitler buna engel oluyor. Federasyonla bu konu ile ilgili çok kez konuştum ancak şu ana kadar bir sonuç alamadık. Ülke puanını yükseltmemiz lazım. Limitlerin düzenlenmesi; bu noktada, Türk futbolu adına çok önemli. Başarılı olmak ve ülkemize puan kazandırmak biz kulüplerin görevidir.”

“Transferde çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu transfer etmek istediğinizde menajerler maalesef çok değişkenlik gösteriyor. Belli bir noktaya geliyorsunuz prensipte anlaşıp masadan kalkıyorsunuz, iki gün sonra başka bir teklifle geliyorlar. Menajerlerin bu tip uygunsuz davranışlarına bazı kulüpler de kucak açıyor. Menajer elinde oyuncak oluyorlar. Sizinle görüştüğünü, anlaştığını bile bile daha fazla para vaadiyle akıl çeliyorlar. Ben bu tarz oyunlara gelmeyeceğim. Anlaşmalar bizim şartlarımızla olacak.”

“Dünyada on binlerce futbolcu var ama menajerler ortalığı kızıştırmak için belli bir oyuncu grubu ile piyasadalar. Rakiplerimizle bizi karşı karşıya getiriyorlar, bu da hiç hoş değil. Ghezzal, çok iyi bir sezon geçirdi. Beşiktaş'la bir uyuşması olduğunu gördük. Kendisi de Beşiktaş'ta oynamak istediğini bize iletti. Kendisine verebileceğimiz son teklifi yaptık. Artık kendisi kabul ederse bizimle devam eder. Bu konu ile alakalı olarak ise futbol şubemiz ilgileniyor.”