Beşiktaşlı N'Koudou'ya Olympiakos kancası

Yunan ekibi Olympiakos Beşiktaş ile pazarlıkta.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 07:17
Beşiktaşlı N'Koudou'ya Olympiakos kancası
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Kevin N'Koudou için Olympiakos yeniden devreye girdi. Yunan basını  Beşiktaşlı oyuncunun takıma dahil edilmesinin Olympiakos'ta öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Yunan basınından Sport FM, 26 yaşındaki Beşiktaşlı oyuncunun takıma dahil edilmesinin Olympiakos'ta öncelikli hedef olduğunu belirtti. Yunan ekibi kiralama Beşiktai ise satış opsiyonu istedi.


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