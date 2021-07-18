Beşiktaşlı N'Koudou'ya Olympiakos kancası
Yunan ekibi Olympiakos Beşiktaş ile pazarlıkta.
Kevin N'Koudou için Olympiakos yeniden devreye girdi. Yunan basını Beşiktaşlı oyuncunun takıma dahil edilmesinin Olympiakos'ta öncelikli hedef olduğunu belirtti.
Yunan basınından Sport FM, 26 yaşındaki Beşiktaşlı oyuncunun takıma dahil edilmesinin Olympiakos'ta öncelikli hedef olduğunu belirtti. Yunan ekibi kiralama Beşiktai ise satış opsiyonu istedi.
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