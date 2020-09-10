Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'öze dönüş' sinyali!

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:34

Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi,ekonomik krizde çözümün alt yapı olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Çebi, "Bırakmam Seni kampanyası kapsamında düzenlenen Ödül Senin gecesine katkı sunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Camiamızın birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterme fırsatı bulduk. Kampanyamız şubat ayına kadar devam edecek. İmkanları dahilinde katkı yapacak taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ederim. Mehmet Ekşi'yi camiamız iyi tanıyor. Mehmet Ekşi'nin Beşiktaş'a yaptığı katkılar herkesin malumudur. Kendisiyle uzun yıllar bir arada olacağımızı umut ediyorum. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın Ekşi ile ilgili samimi duyguları işimizi kolaylaştıracaktır. Göreve geldiğimizden beri öze dönmemiz gerektiğini anlattık. Altyapıya çok önem verdiğimizi ifade ettik. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın en önemli yolu altyapıdan yetişen futbolcu sayısını yükseltmek ve onlardan gelir elde etmektir" dedi.