Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı

29 Ekim 2020 Perşembe, 14:41

Geçen günlerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ''Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet '' ifadelerini kullandı.