Beşiktaş Belediyesi Korosu'ndan A Milli Futbol Takımı'na destek

16 Haziran 2021 Çarşamba, 18:30

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, ülkemizi EURO 2020'de temsil eden A Milli Futbol Takımımız için yeni bir marş seslendirdi.

‘Sevdamızsın Türkiye’ isimli marşın sözlerini Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu Şefi Güneş Kaya ve Neriman Antaş yazarken, bestesini ve düzenlemesini şef Güneş Kaya yaptı.

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beşiktaş Çocuk Korosu öğrencileri, ülkemizi Avrupa’da temsil eden A milli takımımız için yeni bir beste seslendirdi. ‘Sevdamızsın Türkiye’ eseri vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizin büyük umutsuzluk ve karamsarlık ikliminde milli takımımıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Aynı sorumluluk, elbette ki ülkemizdeki her yurttaşın da ortak görevidir. Çocuklarımızın ortaya koyduğu duyarlılık, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Hepsinin gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum. Milli takımımızın başarısı, en çok çocuklarımıza armağan olacaktır. Hep birlikte inanıp, hep birlikte kazanıp hep birlikte bu büyük gururu yaşamak istiyoruz. Belediyemizi ve ilçemizi farklı alanlarda temsil eden ve kendine özgü içerikler üreten Belediye Çocuk Koromuz, EURO 2020’de ülkemizi temsil eden 'Bizim Çocuklar'a desteğini 'Sevdamızsın Türkiye’ isimli besteyi seslendirerek gösterdi. Emekleri için geleceğimizin umudu çocuklarımıza ve Koro Şefimiz Güneş Kaya'ya sonsuz teşekkürler. Koromuzun A Milli Takımımıza uğur getirmesi temennisiyle, A Milli Takımımıza başarılar diliyorum."