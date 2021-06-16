Türk taraftarlar Türkiye- Galler maçı için Bakü'de!
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Galler ile bu akşam karşılaşacağı maça ev sahipliği yapacak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de taraftarlar milli heyecan yaşıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Galler ile bu akşam karşılaşacağı maça ev sahipliği yapacak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de milli heyecan yaşanıyor.
Bakü sokaklarında ay-yıldızlı forma ile gezen taraftarların sayısı maç saati yaklaştıkça artıyor. Cadde ve sokaklarda Türk bayrakları da Azerbaycan bayrakları ile yan yana asılmış durumda.
Karşılaşmayı izlemek için çok sayıda taraftar da Türkiye'den Bakü'ye geldi.
Bakü'ye gelenler arasında yer alan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de milli takımın, Galler karşısında iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağına inandığını söyledi.
Eröğüt, Galler maçının gruptan çıkma yolunda çok önemli olduğunun altını çizerek, "Akşamki maç şu an çok önemli hale geldi. İtalya mağlubiyetinden sonra takımımızı desteklemek için buradayız. Burada da birçok Türk var. Ümidimiz milli takımın akşam gerçek oyunun sahaya yansıtıp, istediğimiz puan ve puanları alması. İsviçre maçıyla beraber de turu geçmesi. Gerçekten çok genç ve iyi bir jenerasyonumuz var. Çok daha ilerilere gitmeyi hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Mustafa Eröğüt, Galler'in etkili bir takım olduğunu aktararak, "Galler'i rahat yeneriz' diye düşünürsek hata ederiz. Premier Lig ve Ada altyapılı çok sayıda futbolcuları var. Belirli bir sistemleri var. Gerçek futbolumuzu göstererek istediğimiz galibiyeti alırız diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.
Karşılaşmayı izlemek için Kocaeli'den geldiklerini belirten Türk taraftar da Galler karşısında galibiyete inandıklarını söyledi. Taraftarların gol beklediği isimlerin başında ise milli takımın kaptanı Burak Yılmaz ile Cengiz Ünder geliyor.
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