Beşiktaş, Bilal Ceylan'la anlaştı!

26 Ocak 2021 Salı, 08:41

Asbaşkan Emre Kocadağ, 17 yaşındaki sağ bek ve kulübüyle her konuda anlaştıklarını belirterek, “Gelecekte takımımızın değişmez isimlerinden biri olacak” dedi.

Halen Ümit Milli Takım’da bulunan Bilal ise Beşiktaş’a transferiyle ilgili olarak, “Oradan A Milli Takım’a ve Avrupa’ya gitmek istiyorum” dedi.

Genç futbolcu bu sezon 16 TFF 1. Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.