Beşiktaş, Bilal Ceylan'la anlaştı!

Beşiktaş yönetimi, alt yapı koordinatörü Mehmet Ekşi’nin isteği üzerine Eskişehirspor’dan Bilal Ceylan’la anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 08:41
Beşiktaş, Bilal Ceylan'la anlaştı!
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Asbaşkan Emre Kocadağ, 17 yaşındaki sağ bek ve kulübüyle her konuda anlaştıklarını belirterek, “Gelecekte takımımızın değişmez isimlerinden biri olacak” dedi.

Halen Ümit Milli Takım’da bulunan Bilal ise Beşiktaş’a transferiyle ilgili olarak, “Oradan A Milli Takım’a ve Avrupa’ya gitmek istiyorum” dedi.

Genç futbolcu bu sezon 16 TFF 1. Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.


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