Beşiktaş borçlarını sıfırladı mı?
Ahmet Nur Çebi yönetimi, futbolcuların birikenler dahil tüm maaş alacaklarını ödedi.
Beşiktaş uzun bir zaman sonra ilk kez futbolcuların tüm alacaklarını ödedi. Sergen Yalçın yönetiminde sezona Avrupa'da hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi ön elemesinde rakiplerine yenilerek elenen Beşiktaş'ta sıkıntılı günler Süper Lig'de de devam etmişti. Ligde de inişli çıkışlı bir grafik izleyen Beşiktaş, son iki haftada aldığı iki kritik galibiyetle zirveye yeniden ortak oldu.
Başakşehir'in 3-2 mağlup siyah beyazlılar Pazar akşamı da Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra Kadıköy'de yine aynı sonuçla; 4-3 yenerek, kötü seriyi bitirdi. Bu iki galibiyetten 6 puan alarak şampiyonluk yarışında iddiasını tazeleyen Beşiktaş'ta futbolcular bir ilki de yaşıyor. Ahmet Nur Çebi yönetimi, futbolcuların birikenler dahil tüm maaş alacaklarını ödedi.
Yönetime gelir gelmez önce Fikret Orman döneminden kalma 6 aylık alacakları kapatan Çebi, kendi döneminde de futbolcu alacaklarına öncelik vermeyi sürdürdü. Çebi, bugün de Ekim ve Kasım ayı alacaklarının tamamını ödedi. Bugün itibarıyla futbolcuların içeride aylık alacağı kalmadı.
Kaynak: Ajansspor
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