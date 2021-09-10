Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak.
Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 490 lira
2. kategori: 450 lira
3. kategori: 390 lira
4. kategori: 375 lira
5. kategori: 325 lira
6. kategori: 295 lira
7. kategori: 200 lira
8. kategori: 175 lira
VIP 100: 1.250 lira
VIP 101-126: 1.100 lira
1903 A-E: 1.400 lira
1903 B-D: 1.500 lira
1903 C: 1.600 lira
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