Beşiktaş, Caner Erkin ile ilgili son kararını verdi

18 Haziran 2020 Perşembe, 09:02

Önümüzdeki sezonun kadro yapılandırmasını yapan Beşiktaş'ta, sol bek Caner Erkin'le ilgili karar verildi.

4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi dönem sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.

1.8 milyon avro maaş alan tecrübeli sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın önceki takımı Aytemiz Alanyaspor’un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N’Sakala’yla anlaşma sağladı.