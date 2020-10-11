Beşiktaş çok farklı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti.
Beşiktaş hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti.
Golleri şu isimler attı:
16' Josef de Souza
26' Atiba Hutchinson
30' Yannis Salibur
36' Mevlüt Erdinç
46' Cyle Larin
48' Cyle Larin
57' Vincent Aboubakar (P)
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