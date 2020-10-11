Beşiktaş çok farklı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2020 Pazar, 16:40
Beşiktaş çok farklı
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Beşiktaş hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti.

Golleri şu isimler attı:

16' Josef de Souza

26' Atiba Hutchinson

30' Yannis Salibur

36' Mevlüt Erdinç

46' Cyle Larin

48' Cyle Larin

57' Vincent Aboubakar (P)


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