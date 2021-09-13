Beşiktaş, Demba Ba'ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti
Beşiktaş, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj ile eski futbolcusu Demba Ba'ya veda mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile, emekliliğini açıklayan eski futbolcusu Demba Ba'ya teşekkür mesajında bulundu.
Demba Ba, Beşiktaş forması ile 46 maça çıkarken 28 gol 7 asist ile siyah-beyazlılara katkıda bulunmuştu.
Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Demba Ba’ya Teşekkürlerimizle— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 13, 2021
?? https://t.co/PTn8i67cqZ pic.twitter.com/NzTE9T9nOb
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