Beşiktaş, Demba Ba'ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti

Beşiktaş, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj ile eski futbolcusu Demba Ba'ya veda mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 21:49
Beşiktaş, Demba Ba'ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti
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Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile, emekliliğini açıklayan eski futbolcusu  Demba Ba'ya teşekkür mesajında bulundu.

Demba Ba, Beşiktaş forması ile 46 maça çıkarken 28 gol 7 asist ile siyah-beyazlılara katkıda bulunmuştu.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:




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