Beşiktaş derbi öncesi Welinton'ı kaybetti
Beşiktaş defansının önemli ismi Welinton sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Beşiktaş'a kötü haber.
Beşiktaş defansının önemli ismi Welinton Galatasaray derbisi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Welinton 3 sarı kartla çıktığı maçın 84. dakikasında sarı kart gördü. Vida da 3 sarı kartla oynadı.
Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi.
Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Montero, N'Koudou, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz oturdu.
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