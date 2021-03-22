Beşiktaş 'eksik' başladı
Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun olarak çalıştı. Sergen Yalçın'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Sergen Yalçın'ın keyifli olduğu gözlendi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarında bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda, dünkü maçta oynayan futbolcular, koşu ve stretching çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, ısınma koşularının ardından stretching ve şut çalışması yaparak günü tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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