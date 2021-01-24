Beşiktaş evinde 5 maç sonra gol yedi

24 Ocak 2021 Pazar, 20:08

Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi konuk eden Beşiktaş, 39. dakikada Tripic’in golüyle 1-0 geriye düşerken, tam 5 maç sonra iç sahada kalesinde gol gördü.

Süper Lig’in 21. haftasına lider giren Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi konuk ederken İzmir ekibi 39. dakikada Tripic’in attığı golle ilk yarıda 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlı ekip bu golle, iç sahada tam 5 maç aradan sonra kalesinde gol görmüş oldu. Siyah-beyazlılar 9. haftada Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği haftada kalesinde 2 gol görürken, bu maçın ardından Kasımpaşa’yı 3-0, BB Erzurumspor’u 4-0, Sivasspor’u 3-0, Çaykur Rizespor’u 6-0 ve Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş, 5 maç aradan sonra evindeki karşılaşmada kalesinde gol gördü.



