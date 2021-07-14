Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları canlı yayında

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:52

13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde dört büyük takımın başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Burak elmas ve Ahmet Ağaoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Başkanların açıklamaları şöye:

"SORUNLAR HEPİMİZİN"

Ahmet Nur Çebi: "Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da o kadar barışık olacaktır. Özetle şu, biz aslında sahadaki rekabetin dışında hepimiz dostuz. Abi kardeşiz. Kurumların bunu bilmesini ve görmesini istedik. Kendi camialarımıza ve taraftarlarımıza cevap vereceğiz. Biz sahada rakibiz."

Ali Koç: "Ben başkanlara seçildiğimden beri şunu söylüyorum; sorunlarımız aynı çıkarlarımız aynı. Ortak hareket etmemiz gerekiyor."

Burak Elmas: "Ciddi problemlerimiz var. Bunların kavga edilerek çözümlenmeyeceği çok açık ve net. Bazı sorunları halletmezsek yeni bir kaos sezonuna başlayacağız. Buradaki amacımız, bu konuların çözülmesi. Sorunlar çözülmedikçe futbolun değeri artmıyor."

Ahmet Ağaoğlu: "Eğer ülke futbolunun %70'ini temsil eden kulüpler bizlersek, o sorunların %70'inin sorumlusu olan kulüplerin başkanları olarak oturuyoruz burada. Sahada rakibiz. Eğer sorunlar varsa bu hepimizin sorunu."

"GELİRLER EREZYONA UĞRADI"

Ahmet Nur Çebi: "En büyük sorunlarımızdan biri bitmeyen yayın ihalesi. Son iki senesi sağlıklı bir şekilde yürümeyen, gerekçe olarak da pandemi gösterilen ve kulüplerin gelirlerin erezyona uğradığını görüyoruz. Anlayış gösteriyoruz ancak bu her sene devam ediyor.

Ödeme takvimini kulüpler kompanse edebiliyor ama gelirlerin düşmesi esas sorun. Gerekçe olarak pandemi gösteriliyor. Pandemiden önce indirim söz konusu değildi. Bu tablo bizi yoruyor. Bizim ihtiyacımız olduğu bu dönemde yayıncı kuruluşu desteklemek bizi iki kat daha fazla yoruyor. Sonuç alınamaması bizi üzüyor. Taviz vermek istemediğimizi ifade ettik. Taleplerimiz ve isteklerimiz yerine gelmiyor. Yayıncı kuruluşun yarattığı ortam gerçekten sıkıntılı."

"BİZ NİYE İNDİRİME GİTMEK ZORUNDAYIZ?"

Ali Koç: "Federasyonumuz, sorunun özüne inmiyor. Daha da acı veren unsur, görüş ayrılıkları olduğu zaman kendi vicdanlarını ve bu kararları meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Dört tane sorunumuz var. İvedilikle çözülmesi gereken yayıncı kuruluş sorunu. Yabancı sorununun ligler başlamadan çözülmesi gerekiyor.

Sorulması gereken soru şu, biz niye her sezon indirime gitmek mecburiyetindeyiz? 2016'da yapıldı ihale. Seneler içinde kur sabitlemeleri ve kur değişikleri ile anlaşılan tutar azalıyor. İlk sezon bu rakam 465 milyon dolara, ikinci sezonda 416 milyon dolara, üçüncü sezonda 388 milyon dolara ve geçen sezon 337 milyon dolara iniyor.

Bu sezon da 337 milyon dolar olduğunu varsayarsak 5 senede toplam indirim 564 milyon dolar. Hangi gerekçeyle bu oluyor? Yayıncı kuruluşun haklarını bu kadar sahiplenirken, bizim haklarımızı neden savunmadınız?"

"SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ"

Burak Elmas: "Kulüpler olarak biz Türk futbolunun sahibiyiz. Federasyonu, bizler adına oyunu yönetmesi için seçiyoruz. Gelinen noktada federasyon, kulüplere rağmen futbolu yönetiyor. Biz artık burada seyirci olmayacağız, kaptan olacağız. Anlaşılamaz bir yayıncı kuruluş ihalesi var. Yayıncı kuruluş bu ihaleye girdiyse bunun bedelini ödemek zorunda. Yayıncı kuruluşun sahibinden daha zengin değiliz."

"TFF'Yİ BEKLİYORUZ"

Burak Elmas: "Bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple davamız var. İtiraz ettik. Avrupa'da çözüldü ancak oynatabilmek için TFF'yi bekiyoruz. Avrupa'da oynatmamız gereken oyuncu konusunda bize izin vermedi. Neden, çünkü bu akşamki konuşmayı bekliyorlar.



Konuyu çözmemelerinin sebebi Türkiye'de strese sebep oluyor. Doğru kararlar verilse gerilim olmayacak. Biz burada başkanlarla aynı fikirdeyiz. İdare edilecek bir durumda değiliz. Galatasaray olarak söylüyorum, zabıt olmadan federasyonla görüşmeyeceğiz. Biz gizli bir şey konuşmuyoruz."

"KULÜPLER CİDDİ BİR ÇIKMAZA SÜRÜKLENİYOR"

Ahmet Ağaoğlu: "Dört kulübe baktığımızda naklen yayın gelirinden elde edilen payda yüzde 20 ya da yüzde 30'u teşkil ediyor. Anadolu kulüplerine baktığımızda ise yüzde 60 ve yüzde 90'a geliyor yıllık bütçelerine baktığımızda. Bu durum kulüpleri ciddi bir çıkmaza sürüklüyor. Yayıncı kuruluş işin bu tarafında yok.

Enflasyondan etkileniyorsa kulüpler etkileniyor. Hem kurdan hem de naklen yayın gelirlerinden para kaybediyoruz. Anadolu kulüpleri ne yapacak?

Kurullara gelince sorunların kaynağı yine biziz, kulüpleriz. MHK'yı eleştiriyoruz ama MHK'nın yapısı 1960'dan beri bu şekilde geliyor. Tahkim Kurulu, PFDK'nın yapısı yıllardır bu şekilde. 3 senede 4 kez MHK başkanı değişti, tartışmalar sona ermedi. Çünkü arıza motorda, siz lastik değiştiriyorsunuz."



"BİRBİRİMİZİN HAKKINA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Burak Elmas: "Sorunları düzeltmeyi başkalarına bırakmayacağız. Her birimiz kulüplerimizin idaresini ortaya koyuyoruz. Burada da samimiyet esas. Birbirimizin hakkına sahip çıkmamız lazım. Gelen teklifleri kabul eden kulüpler değil, teklif getiren ve kabul görmesi için baskı yapan kulüpler olacağız. Çok fazla çalışma var. Hakem sorunundan MHK'ya kadar çok güzel çalışmalar yapıldı."

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