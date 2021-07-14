Galatasaray-PSV Eindhoven maçının biletleri 18 Temmuz’da satışa çıkacak

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:59

Galatasaray’ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 28 Temmuz’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, maç biletlerinin 18 Temmuz Pazar günü satışa sunulacağı ifade edilirken stadyumdaki bilet gişelerinin sadece maç gününde açılacağı belirtildi.

2020-21 sezonunda kombinesi olan taraftarların, PSV Eindhoven ile oynanacak rövanş maçını bedelsiz olarak izleyebileceği kaydedilirken taraftarların, 14-16 Temmuz tarihleri arasında rezervasyon yapması gerektiği ifade edildi.

28 Temmuz’da oynanacak Galatasaray-PSV Eindhoven maçının biletler fiyatları ise şöyle:

1. Kategori: 750 TL

2. Kategori: 500 TL

3. Kategori: 400 TL

4. Kategori: 200 TL

5. Kategori: 175 TL (Kısıtlı Görüş)