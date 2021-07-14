Beşiktaş forma tanıtımında Kenan Karaman'ı paylaştı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:30

Süper Lig'de Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları düzenlediği lansmanla tanıttı. Ahmet Nur Çebi ve oyuncuların katıldığı lansmanda üç forma tanıtılırken kulüpten yapılın paylaşımda lansmana katılan oyuncular arasında Kenan Karaman'ın da yer aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın oyuncuları; Sevgi Çınar, Berna Yeniçeri, Nazlı Örnek ile Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman’ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03’ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz’da basının beğenisine sunuldu."

Siyah-beyazlı takım daha sonra metinde yer alan Kenan Karaman ifadesini sildi.

Beşiktaş'ın paylaşımı:



