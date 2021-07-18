Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak çağrı

18 Temmuz 2021 Pazar, 19:13

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraftarlarını Covid-19 aşısı olmaya davet etti.

Dört kulübün resmi sosyal medya hesaplarından 19.00 sularında yapılan ortak paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım."

Paylaşımlar şu şekilde:

Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz.



Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım. @saglikbakanligi @drfahrettinkoca #COVID19Aşısı pic.twitter.com/hXWqDtRSdt — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 18, 2021

Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım. #COVID19Aşısı @saglikbakanligi pic.twitter.com/ZDQ8rDBB6T — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2021

Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım. #COVID19Aşısı @saglikbakanligi pic.twitter.com/ILXHrX4Suf — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2021