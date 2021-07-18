Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak çağrı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri; yaptıkları paylaşımlarla Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 19:13
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak çağrı
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraftarlarını Covid-19 aşısı olmaya davet etti.

Dört kulübün resmi sosyal medya hesaplarından 19.00 sularında yapılan ortak paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım."

Paylaşımlar şu şekilde:


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