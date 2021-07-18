Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak çağrı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri; yaptıkları paylaşımlarla Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına destek verdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraftarlarını Covid-19 aşısı olmaya davet etti.
Dört kulübün resmi sosyal medya hesaplarından 19.00 sularında yapılan ortak paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:
"Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım."
Paylaşımlar şu şekilde:
Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 18, 2021
Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım. @saglikbakanligi @drfahrettinkoca #COVID19Aşısı pic.twitter.com/hXWqDtRSdt
Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım. #COVID19Aşısı @saglikbakanligi pic.twitter.com/ZDQ8rDBB6T— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2021
Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım. #COVID19Aşısı @saglikbakanligi pic.twitter.com/ILXHrX4Suf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2021
Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım. #COVID19Aşısı @saglikbakanligi pic.twitter.com/VkmqYnp6HU— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 18, 2021
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