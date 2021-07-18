Ozan Kabak'a İngiliz kancası, şimdi de Leicester

Türk stoper Çağlar Söyüncü'ye kadroda yer veren Leicester City genç oyuncu Ozan'ı takibe aldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 18:45
Ozan Kabak'a İngiliz kancası, şimdi de Leicester
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Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiltere'de geçirdiği yarım sezonun ardından Almanya'ya geri döndü. Schalke 04'ten ayrılması beklenen oyuncu için Bundesliga, Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig'den talipler artıyor. Son olarak, tıpkı Ozan gibi Türk stoper Çağlar Söyüncü'ye kadroda yer veren Leicester City genç oyuncuyu takibe aldı. 

SCHALKE 04'E İLK TEKLİF YAPILDI

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Ozan Kabak transferinde Leicester City'nin ilk olarak 8 milyon Sterlin civarında bir teklif yaptığını yazdı. Yaklaşık 9.5 milyon Avro'ya tekabül eden bu rakamı Schalke 04 yönetimi değerlendirmeye aldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Ozan Kabak tekrar İngiltere'ye dönüp Çağlar Söyüncü'yle aynı formayı terletecek.

OZAN KABAK'IN İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz yılın 6 ayını Bundesliga'da, 6 ayını Premier Lig'de geçiren Ozan Kabak; Liverpool ve Schalke formalarıyla totalde 27 maça çıkarken gol veya asist yapamadı. 25 milyon Avro değerindeki Ozan, 2 yıl önce Schalke'ye 15 milyon Avro'ya mal olmuş, Stuttgart'a 4 milyon kazandırmıştı.

Kaynak: Ajansspor / İtalya basını


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