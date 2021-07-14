Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü tek idmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.
Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, kurulan istasyonlarda değişmeli olarak denge ve kuvvet antrenmanları yaparak günü noktaladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal da antrenmana katıldı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın çift idman yaparak devam edecek.
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