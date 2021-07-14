Beşiktaş'tan Rony Lopes atağı!

Rachid Ghezzal ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, alternatif kanat arayışlarını da sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:05
Beşiktaş'tan Rony Lopes atağı!
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kuvvetli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Yunan basınından Giannis Chorianopoulos'un aktardığı bilgiye göre Beşiktaş 25 yaşındaki Portekizli yıldız Rony Lopes ile ilgileniyor. 

Manchester City alt yapısından çıkış yapan Lopes'in bonservisi İspanyol devi Sevilla'da.

Son olarak Fransa ligi takımlarından Nice'e kiralanan Lopes, kariyerinde çıktığı 252 maçta 54 gol atıp 45 asist üretti. 


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