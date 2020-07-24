Beşiktaş forvetsiz kaldı!

24 Temmuz 2020 Cuma, 09:43

Beşiktaş kulübünde dün çok hareketli saatler yaşandı.Siyah beyazlı ekibin devre arasında İtalya'nın Fioretina kulübünden kiraladığı Kevin Prince Boateng dün yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı.Öte yandan son günlerde hakkında Lille iddialarını çıkan Burak Yılmaz da dün kulüple yaptığı görüşmede alacaklarına karşılık bonservisini istedi ve kulüple olan sözleşmesini feshetti.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki 1 milyon avro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Transfer henüz resmiyet kazanmasa da, Burak Yılmaz'ın menajeri Ali Egesel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı. Transferin en kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'da yaşadığı sorunlar nedeniyle 2018-2019 sezonu devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tutan tecrübeli golcü Beşiktaş'ta çıktığı 26 maçta 14 gol atıp, 7 asist yaptı. Boateng ise, 11 maçta 3 gol atıp, 1 de gol pası verdi.

KİM OYNAYACAK?

Gerek pandemi döneminin getirdiği ekonomik koşullar, gerek harcama limitinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle takımların yeni transfer yapmaları bir hayli zorlaşıyor. Takımdaki iki hücum oyuncusuyla yollarını ayıran siyah beyazlı ekipte hücum bölgesine takviye yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda santrforda oynayabilecek Umut Nayir ve Güven Yalçın bulunuyor.