Beşiktaş, Gaziantep'i ağırlıyor; işte ilk 11
Maç eksiğine rağmen avantaj yakalayan Beşiktaş, Gaziantep'i konuk ediyor.
Maç eksiğine rağmen avantaj yakalayan Beşiktaş, saat 19.00'da Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Francisco Montero da kadroya dahil edildi. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.
TAHMİNİ 11
Beşiktaş sahaya şu 11'le çıkacak: Ersin (Utku), Rosier, Welinton, Vİda, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah(Oğuzhan), N'Koudu, Larin, Aboubakar
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