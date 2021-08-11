Beşiktaş, Godin olmazsa Luiz'in kapısını çalabilir
Godin'de sıkıntı yaşanması üzerine Beşiktaş’ın, Brezilyalı ünlü savunmacı David Luiz’i de radarına aldığı öne sürüldü.
Yabancı oyuncu transferinde önemli adımlar atan Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
Kartal’ın stopere takviye için düşündüğü isimlerin başında gelen Cagliari’li Diego Godin’e eski hocası Manuel Pellegrini’nin çalıştırdığı Real Betis’in de talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş’ın, Brezilyalı ünlü savunmacı David Luiz’i de radarına aldığı öne sürüldü. Luiz'in adı Adan Demirspor'la anılmıştı. Bununla beraber santrfor için Diego Costa’nın istekleri ile siyah beyazlıları yıldırmasının ardından rota alternatif isimlere döndü. Beşiktaş’ın Sporting Lizbon’lu golcü Andraz Sporar için temasta olduğu öğrenildi.
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