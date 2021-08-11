<p>Mario Balotelli, Younes Belhanda gibi isimleri kadrosuna katarak yaz transfer dönemine damga vuran Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, yıldız isim David Luiz'i de kadrosuna katmanın peşinde.</p>
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Mario Balotelli, Younes Belhanda gibi isimleri kadrosuna katarak yaz transfer dönemine damga vuran Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, yıldız isim David Luiz'i de kadrosuna katmanın peşinde.

<p>Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus "Emin olmayarak söylüyorum ki, David Luiz aramıza dönmeyecek. Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri sayesinde. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.</p>
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Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus "Emin olmayarak söylüyorum ki, David Luiz aramıza dönmeyecek. Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri sayesinde. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

<p>Gazeteci Nico Schira da, geçtiğimiz günlerde, “Adana Demirspor, Brezilyalı yıldız oyuncu David Luiz ile yıllık 4 milyon Avro karşılığında anlaşmaya vardı. Adana Demirspor oyuncu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.” açıklamasını yapmıştı.</p>
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Gazeteci Nico Schira da, geçtiğimiz günlerde, “Adana Demirspor, Brezilyalı yıldız oyuncu David Luiz ile yıllık 4 milyon Avro karşılığında anlaşmaya vardı. Adana Demirspor oyuncu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.” açıklamasını yapmıştı.

<p>Son olarak Arsenal forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz, kariyeri boyunca çıktığı 540 maçta 36 gol atıp 26 da asist üretti.&nbsp;</p>
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Son olarak Arsenal forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz, kariyeri boyunca çıktığı 540 maçta 36 gol atıp 26 da asist üretti. 

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