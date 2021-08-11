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Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus "Emin olmayarak söylüyorum ki, David Luiz aramıza dönmeyecek. Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri sayesinde. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.
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