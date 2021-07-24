Beşiktaş, günün ilk antrenmanını yaptı
Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş durmuyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşularıyla tamamlandı.
Beşiktaş, saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
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