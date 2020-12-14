Beşiktaş, Harris’i durduramadı
Herbalife Nutrition Kadılar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol’a 91-87 yenilen Beşiktaş HDI Sigorta, Tyasha Harris’e 12 faul yapmasına rağmen potasına 21 sayı bırakmasına engel olamadı.
Herbalife Nutrition Kadılar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol’a 91-87 yenilen Beşiktaş HDI Sigorta, Tyasha Harris’e 12 faul yapmasına rağmen potasına 21 sayı bırakmasına engel olamadı.
Herbalife Nutrition Kadılar Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Kayseri temsilcisinde oyunun liderliğini Harrigan ile Tyasha Harris ele aldı.
Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol’un en etkili oyuncusu Tyasha Harris’i 12 faul ile durdurmaya çalıştı ancak potaya 21 sayı bırakmasını engelleyemedi.
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