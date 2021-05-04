Beşiktaş Hentbol Takımı'nda Covid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan sporcunun, izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Beşiktaş Aygaz'da iki oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplam üçe yükseldi.
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