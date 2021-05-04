Beşiktaş Hentbol Takımı'nda Covid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AA
04 Mayıs 2021 Salı, 19:15
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda Covid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan sporcunun, izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Beşiktaş Aygaz'da iki oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplam üçe yükseldi.


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