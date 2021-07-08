Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da yapacak
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için İspanya'ya gidecek ve üç hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, ikinci etap hazırlıkları için İspanya'nın Alicante şehrini seçti.
Siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Alicante şehrinde Hotel Barcelo La Nucia Palms Otel'in tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş, bu kapsamda La Nucia kasabasında üç hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlıların İspanya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:
27 Temmuz Salı
20.00 Beşiktaş-Mallorca
31 Temmuz Cumartesi
20.00 Beşiktaş-Levante
4 Ağustos Çarşamba
20.00 Beşiktaş-Getafe
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