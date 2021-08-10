Beşiktaş ile anlaşan Rachid Ghezzal, İstanbul'a geldi

10 Ağustos 2021 Salı, 15:37

Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City ile Rachid Ghezzal'ın bonservisi konusunda anlaştı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş forması altında çıktığı 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performansıyla damga vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasını tekrar giymek için İstanbul'a geldi. Geçen sezon rakiplerine göre daha mütevazi bir takım kuran Beşiktaş, eski futbolcusu Sergen Yalçın'ın önderliğinde yarıştan hiç kopmayarak mutlu sona ulaşan ekip oldu. Özellike, Aboubakar'ın son haftalardaki yokluğunda liderliği eline alan Rachid Ghezzal, Göztepe maçında attığı penaltı golüyle takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Anlaşmak için uzun uğraşlar verdiği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı geçtiğimiz gün İstanbul'a getiren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Beşiktaş, bu sezon Mehmet Topal, Salih Uçan Valentin Rosier ve Kenan Karaman ile anlaşma sağlamıştı. Bu sezon henüz satıştan bonservis bedeli elde edemeyen Beşiktaş, 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihli dönem borcunu 389 milyon TL olarak açıkladı.